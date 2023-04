Khai mạc triển lãm nguồn cung ứng quốc tế 2023

Tại triển lãm, hơn 200 nhà cung cấp trong và ngoài nước trưng bày hơn 5.000 mặt hàng chuẩn xuất khẩu, rất đa dạng mẫu mã. Triển lãm diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28-4-2023.

Thông qua triển lãm này, các nhà cung cấp và nhà mua hàng sẽ có cơ hội kết nối giao thương chặt chẽ, đa dạng hóa lựa chọn nguồn cung ứng, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu từ nội thất, gia dụng, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, dệt may, thời trang và phụ kiện, vải và may mặc.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) chia sẻ, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Ngành dệt may Việt Nam hiện đang nỗ lực triển khai định hướng xanh hóa và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, VITAS đồng hành cùng Global Sources đem đến cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may trưng bày những sản phẩm chất lượng cao, và tiếp cận những nhà mua hàng chất lượng đến từ các thị trường tiềm năng như Mỹ, châu Âu, Úc, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc)...