Trung tâm Báo chí A80 sẽ phục vụ gần 1.550 phóng viên, biên tập viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí trong và ngoài nước - con số đông nhất từ trước tới nay tại các kỳ lễ lớn.

Chiều 26-8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban Chỉ đạo) đã khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ KH-CN; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL, Giám đốc Trung tâm báo chí; cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành trung ương.

Các đại biểu dự lễ khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh ý nghĩa việc khai trương Trung tâm báo chí ngay tại Quảng trường Ba Đình, nơi cách đây 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là sự kiện trọng đại của dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và hạnh phúc.

Thứ trưởng Lê Hải Bình phát biểu tại sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách cam go của lịch sử, giành những chiến công vang dội. Trong công cuộc đổi mới từ một nước nghèo nàn, lạc hậu bị chiến tranh tàn phá hiện nay Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn về cả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh…

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 là dịp rất đặc biệt, trọng đại của đất nước để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại những trang sử hào hùng, tri ân, biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước, đồng thời bồi đắp truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hoà bình, tự lực tự cường và tự tôn của dân tộc. Cùng với đó, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng.

Quang cảnh buổi khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

“Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Các đại biểu dự sự kiện. Ảnh: QUANG PHÚC

Trung tâm Báo chí A80 sẽ phục vụ gần 1.550 phóng viên, biên tập viên đến từ hơn 200 cơ quan báo chí trong và ngoài nước; con số đông nhất từ trước tới nay tại các kỳ lễ lớn. Đây là đầu mối cung cấp thông tin, điều hành, hỗ trợ tác nghiệp, xử lý yêu cầu của báo chí, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phóng viên đưa tin nhanh chóng, chính xác, góp phần vào thành công chung của lễ kỷ niệm.

Sơ đồ khu vực sẽ diễn ra các hoạt động chính Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Hải Bình đề nghị các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh, an toàn, sơ đồ tác nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ của các phóng viên, biên tập viên không chỉ giúp công tác tuyên truyền hiệu quả mà còn bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động lễ kỷ niệm. Với sự chung tay, đồng lòng, tin tưởng rằng Trung tâm báo chí A80 sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TRẦN BÌNH