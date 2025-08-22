Văn hóa - Giải trí

Chiều 22-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), lễ khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nhấn mạnh: “Triển lãm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh lịch sử, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt 80 năm qua. Đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc”.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, triển lãm không chỉ giới thiệu hiện vật, tư liệu, hình ảnh quý giá mà còn là không gian để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do, khát vọng và trí tuệ Việt Nam.

Trung tâm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp, đưa tin nhanh chóng và chính xác về triển lãm. Đây là đầu mối hỗ trợ toàn bộ hoạt động báo chí, cung cấp thông tin, dịch vụ và xử lý các yêu cầu liên quan công tác truyền thông.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9, quy tụ gần 300 đơn vị, trong đó có các bộ, ngành, 34 tỉnh, thành phố và hơn 200 doanh nghiệp lớn, hứa hẹn mang đến bức tranh toàn diện, giàu cảm xúc về chặng đường phát triển đất nước trong 80 năm qua.

