Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng vừa có văn bản khuyến cáo các đơn vị, trường học, phụ huynh, học sinh,... cảnh giác với fanpage mạo danh Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng.

Trang thông tin chính thức duy nhất của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng

Ngày 25-2, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay Sở không quản lý, không vận hành và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang cộng đồng (fanpage), nhóm, tài khoản cá nhân hay bất kỳ hình thức trang thông tin nào trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một số fanpage có tên gọi, biểu tượng, logo và cách trình bày giống hoặc tương tự Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng. Các trang này đăng tải nhiều thông tin, bài viết, hình ảnh liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

Các fanpage nói trên thường dẫn lại văn bản của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng nhằm tạo niềm tin, đồng thời đăng tải thêm nhiều nội dung chưa chính xác, sai sự thật, gây hiểu lầm. Điều này khiến nhiều người dùng mạng xã hội, nhất là học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, cán bộ và nhân dân nhầm tưởng đây là các fanpage chính thức do Sở quản lý và vận hành.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định, trang thông tin chính thức duy nhất của đơn vị là http://www.danang.edu.vn. Các thông báo, công văn, hướng dẫn chính thức chỉ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở GD-ĐT; Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng (https://www.danang.gov.vn); các kênh truyền thông chính thống, đồng thời được gửi đến các đơn vị, trường học qua hệ thống Thông tin Chính quyền điện tử TP Đà Nẵng.

Để tránh bị lợi dụng, Sở GD-ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan; các cơ sở giáo dục trực thuộc; các trường, trung tâm trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các đại học, trường đại học tư thục tăng cường tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhân dân.

Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ, tin tưởng hoặc thực hiện theo bất kỳ nội dung nào liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo thành phố; không tương tác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển khoản hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào với các fanpage, tài khoản mạo danh. Khi phát hiện thông tin sai sự thật hoặc fanpage giả mạo, cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

XUÂN QUỲNH