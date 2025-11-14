Khám phá ẩm thực châu Âu qua sản phẩm của Ba Lan

Ngày 14-11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TPHCM phối hợp với Văn phòng đại diện Cục đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam và Hiệp hội các nhà chế biến thịt từ Ba Lan tổ chức họp báo giới thiệu chương trình ẩm thực châu Âu thông qua sản phẩm của Ba Lan. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Taste Europe” của Liên minh châu Âu (EU).

Họp báo giới thiệu về sản phẩm của Ba Lan trong khuôn khổ chương trình “Taste Europe”. Ảnh: THỤY VŨ

Đây là năm thứ hai liên tiếp diễn ra chiến dịch “Taste Europe”, với các hoạt động quảng bá thành công tại Việt Nam, Nhật Bản và Singapore.

“Taste Europe” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và các đối tác trong ngành về chất lượng, an toàn và tính xác thực của các sản phẩm có nguồn gốc từ EU. Chiến dịch nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát và chứng nhận thực phẩm EU, bao gồm mọi giai đoạn sản xuất - từ canh tác, chế biến đến phân phối, dựa trên sự minh bạch, bền vững và quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện Cục đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: THỤY VŨ

Theo ông Piotr Harasimowicz, Trưởng Văn phòng đại diện Cục đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam, quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Ba Lan từ lâu đã phát triển và càng thuận lợi hơn kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực từ năm 2020.

Cụ thể, nửa đầu năm 2025, xuất khẩu từ Ba Lan sang Việt Nam đạt trên 115 triệu EUR, trong đó các sản phẩm thịt chiếm 106 triệu EUR. Ba Lan cũng là một trong những nước đứng đầu EU nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam như gạo, cà phê, mì sợi… Theo ông Harasimowicz, Ba Lan rất quan tâm tăng cường thương mại với Việt Nam, đặc biệt về nông phẩm và lương thực...

THỤY VŨ