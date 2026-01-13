Tái bản nhiều ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản

Các ấn phẩm được tái bản gồm: Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập), Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử (10 tập) và Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa (2 tập). Đây là những ấn phẩm chính thống, góp phần bồi đắp niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội hiện nay.

Bộ Hồ Chí Minh toàn tập

Trong đó, Hồ Chí Minh Toàn tập được đánh giá là tài sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân. Bộ sách lần đầu xuất bản năm 1990 gồm 10 tập với khoảng 1.800 tác phẩm. Qua các lần bổ sung, hiệu đính và tái bản, đến lần xuất bản thứ ba, bộ sách đã hoàn thiện với 15 tập, tập hợp khoảng 3.300 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng tác trong giai đoạn từ năm 1912 đến năm 1969, được sưu tầm, xác minh từ nhiều nguồn lưu trữ trong nước và quốc tế. Các tác phẩm phản ánh sinh động hành trình Người tìm đường cứu nước, xác lập đường lối cách mạng đúng đắn và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bộ Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử do Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng biên soạn là công trình khoa học công phu, có giá trị đặc biệt trong nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Người. Với kết cấu biên niên chặt chẽ, bộ sách ghi lại đầy đủ các sự kiện, hoạt động, lời nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo dòng thời gian liên tục, từ ngày sinh 19-5-1890 đến cuối cuộc đời, làm nổi bật mối quan hệ mật thiết giữa cuộc đời của Bác và vận mệnh dân tộc Việt Nam, cũng như vai trò lãnh đạo kiệt xuất của Người trong những bước ngoặt lịch sử của thế kỷ XX.

Khu vực trưng bày sách, báo chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Dịp này, Nhà xuất bản cũng tái bản hai tập Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ngày này năm xưa do nhà sử học Dương Trung Quốc tuyển chọn và biên soạn. Mỗi ngày trong năm là một lát cắt lịch sử, ghi lại những dấu mốc, câu chuyện, quyết sách quan trọng gắn với đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đan xen hài hòa giữa việc nước và đời sống thường nhật. Cách tiếp cận theo “79 mùa Xuân” cuộc đời Người mang đến cho bạn đọc trải nghiệm mới mẻ, giàu tính nhân văn và sức lan tỏa bền lâu.

Việc tái bản các ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn góp phần quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

VĨNH XUÂN