Bộ VH-TT-DL: Ngăn chặn từ sớm, từ xa sản phẩm văn hóa độc hại dịp tết

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản đề nghị các địa phương chủ động ngăn chặn việc sản xuất, lưu hành, phát tán các sản phẩm văn hóa độc hại, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo Bộ VH-TT-DL, dịp tết là thời điểm các hoạt động giải trí diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các nội dung lệch chuẩn, đặc biệt trên không gian mạng. Do đó, các địa phương cần nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường rà soát để phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ khi manh nha, tránh bị động, bất ngờ.

Bộ yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận, chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình, định hướng dư luận; gắn công tác xử lý vi phạm với tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp nhận sản phẩm văn hóa phù hợp với giá trị truyền thống.

Đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL chỉ đạo phải thẩm định chặt chẽ nội dung kịch bản, đảm bảo chất lượng, không chạy theo thị hiếu lệch lạc. Đặc biệt, các chương trình quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài hoặc sự tham gia của người nổi tiếng trên mạng xã hội cần được kiểm soát nghiêm ngặt về nội dung và thông điệp.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các dịch vụ giải trí, karaoke, vũ trường trước, trong và sau tết; kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ. Đồng thời, công tác quản lý an toàn thông tin, an ninh mạng phải được thực hiện đồng bộ nhằm ngăn chặn tin sai sự thật và phản bác hiệu quả thông tin xấu độc.

VĨNH XUÂN