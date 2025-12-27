Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người chết tại Đắk Lắk

Ngày 27-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện về vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 2 giờ 55 phút ngày 27-12 đã xảy ra vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, làm chết 4 người, 1 trẻ sơ sinh bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn. Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn và cứu chữa người bị thương trong vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ cháy tại số nhà 56 thôn Đoàn Kết, quốc lộ 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk

Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh thành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao. Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 sắp tới.

Tin liên quan Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, TPHCM

LÂM NGUYÊN