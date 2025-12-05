Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, TPHCM

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện số 236/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Khoảng 4 giờ 37 phút ngày 5-12 đã xảy ra vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM làm chết 4 người, bị thương 2 người. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh thành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Tin liên quan Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo

LÂM NGUYÊN