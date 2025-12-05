Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo

Trưa 5-12, đoàn công tác TPHCM do đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Cùng đi với đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM; đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Tại gia đình nạn nhân, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên tinh thần gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các hội, đoàn thể, khu phố cùng bà con lối xóm tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đã thăm hỏi tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân đang được điều trị tích cực tại đây.

Báo cáo với Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, 8 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 6 bệnh nhân từ Trung tâm Cấp cứu 115. Đây là những nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh).

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Trong đó, có 4 trường hợp ngưng tim ngưng thở, hồi sức không thành công, tử vong trước khi chuyển đến bệnh viện; 2 trường hợp gồm Trần T.T.T. (nữ, sinh năm 2004) và Trần T.T.N.K. (nữ, sinh năm 2007) được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và hồi sức chuyên sâu.

Trong đó, chị K. đã bị tổn thương phổi do hít khói, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện, chị K đã hô hấp ổn định, nghi ngờ bị bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử lý.

Nạn nhân Trần.T.T.T. có tổn thương phổi, bị gãy xương sườn bên phải, tràn khí màng phổi phải, được nhập khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản. Các y bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân.

Sau khi nghe báo cáo tình hình sức khỏe các nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy ghi nhận cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, y bác sĩ tiếp tục nỗ lực chăm sóc, điều trị cho 2 bệnh nhân, đồng thời chú trọng động viên tinh thần bệnh nhân và người thân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng đội ngũ y, bác sĩ thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Lãnh đạo thành phố đã trao 80 triệu đồng, UBND Phường Cầu Ông Lãnh trao 26 triệu đồng hỗ trợ đến thân nhân các gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh Trương Thị Minh Dung cho biết, địa phương đã cử người đến hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo nguyện vọng của gia đình (lo hậu sự tại nhà hoặc tại chùa) và phân công các hội, đoàn thể cùng bà con khu phố động viên tinh thần, giúp gia đình sớm ổn định tinh thần, vượt qua mất mát.

MẠNH THẮNG - GIAO LINH