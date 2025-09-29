Khẩn trương giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với hỗ trợ nhân dân chủ động ứng phó trước, trong bão; ngay sau khi bão tan, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kịp thời điều động lực lượng khẩn trương giúp đỡ chính quyền và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.