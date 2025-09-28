Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Tối 28-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10 tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh); kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.

Video: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà động viên, thăm hỏi, tặng quà người dân tại điểm tránh trú bão phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí đã nhanh chóng bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức đưa 1.117 nhân khẩu đi sơ tán đến nơi an toàn. Địa phương bố trí chu đáo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt, giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tránh trú. Huy động lực lượng tổ chức chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn tài sản cho nhân dân.

Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên bà con tại khu tránh trú bão tập trung, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt tại nơi tránh trú. Vì vậy, mong bà con hết sức yên tâm ở lại trong thời điểm bão đổ bộ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Kỳ Phương, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trò chuyện, động viên người dân tại điểm tránh trú bão ở phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh trong việc sơ tán và bố trí chu đáo các điều kiện cho bà con tránh trú; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Đồng thời, yêu cầu địa phương và các lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các giải pháp, dự báo các tình huống; đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân là trên hết.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà người dân tại điểm tránh trú bão phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh được xác định là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp, rất nguy hiểm khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền vào đêm 28-9. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và lực lượng thanh niên tình nguyện đang ứng trực 100% quân số, hỗ trợ chằng chống nhà cửa và bảo đảm an toàn cho người dân.

Về khả năng ứng phó với đợt mưa lớn của hoàn lưu sau bão, 3 hồ thuỷ lợi lớn của Hà Tĩnh đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Hồ Kẻ Gỗ đang ở mức 63,38% dung tích, hồ Sông Rác đạt 61,2%, hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang đạt 47%.

DƯƠNG QUANG - HẢI HOÀNG