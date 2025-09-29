Thoát nạn trong gang tấc khi tường nhà đổ sập do bão số 10

Sáng 29-9, bão số 10 quét qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt tại các khu vực ven biển xã Lộc Hà. Trong đó, hộ ông Nguyễn Quốc Lự (sinh năm 1968, trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà) may mắn thoát chết khi bức tường nhà đổ sập chỉ vài phút sau khi ông kịp thời rời khỏi chỗ nằm.

Ông Nguyễn Quốc Lự cùng ngôi nhà bị thiệt hại. Nguồn: DƯƠNG QUANG

Theo lời kể của ông Lự, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi gió bão giật mạnh, ông đang ngủ trong ngôi nhà gỗ cấp 4 thì phát hiện tường gạch rung lắc dữ dội. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn, ông lập tức chạy ra ngoài. Chỉ ít phút sau, bức tường phía sau nhà bất ngờ đổ sập, gạch đá, mái ngói và vật liệu xây dựng đè lên đúng vị trí chiếc giường ông thường nằm ngủ.

Ông Nguyễn Quốc Lự (trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với gương mặt phờ phạc, đứng bên ngôi nhà gỗ cấp 4. Ảnh: DƯƠNG QUANG

“May mắn là tôi thoát ra kịp. Nếu chậm một chút thôi thì chắc không còn cơ hội ngồi đây nữa”, ông Lự xúc động chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Lự (trú thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thoát chết trong gang tấc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Hiện ngôi nhà của ông bị hư hỏng nặng, mái ngói, mái che và nhiều vật dụng sinh hoạt bị gió bão làm hư hại. Do chưa có điều kiện khắc phục, ông phải dùng bạt tạm để che chắn, sinh hoạt tạm bợ sau bão.

Ông Lự cũng mong muốn chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để sớm có điều kiện sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

DƯƠNG QUANG