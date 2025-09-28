Bão số 10 đổ bộ đất liền: 4-5 giờ sáng là thời điểm nguy hiểm nhất

Bão số 10 có dấu hiệu đi chậm lại, nguy cơ thay đổi cấu trúc gây nguy hiểm hơn cho đất liền.

Chiều 28-9 tại Hà Nội, Cục Khí tượng - thủy văn đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình bão số 10 (Bualoi). Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, bão số 10 đang tiến sát bờ biển Quảng Trị - Huế với sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chủ trì cuộc trao đổi thông tin, chiều 28-9

Ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo: “Khoảng 1 giờ ngày 29-9, tâm bão sẽ chạm bờ. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa đã bắt đầu từ tối 28-9 và sẽ kéo dài đến rạng sáng 29-9, trong đó cao điểm nguy hiểm nhất là từ 4 đến 5 giờ sáng”.

Theo đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, diễn biến đặc biệt cần lưu ý của cơn bão này là bão có dấu hiệu di chuyển chậm lại. “Nếu bão đi chậm thì gió mạnh và mưa lớn sẽ kéo dài hơn, nguy cơ tốc mái, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở nghiêm trọng hơn. Bão đi chậm còn tiềm ẩn thay đổi về cấu trúc, quỹ đạo và cường độ”, ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.

Cập nhật vào lúc 17 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 đã ở tọa độ khoảng 17,5 độ vĩ Bắc - 107,6 độ kinh Đông, còn cách Bắc Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông. Lúc này, bão vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/giờ (chậm lại đáng kể so với 2-3 ngày trước, nhưng vẫn nhanh so với thông thường).

Ảnh radar chụp tia hồng ngoại lúc 18 giờ ngày 28-9: đĩa mây khổng lồ quanh tâm bão đang gây mưa bao trùm từ miền Bắc xuống miền Trung

Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực trọng tâm chịu tác động trực tiếp là từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị với rủi ro thiên tai cấp 4. Theo dự báo, gió ven biển có thể mạnh tới cấp 10-12, dễ xuất hiện mưa cực lớn trên 200mm chỉ trong 3 giờ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng diện rộng tại đô thị.

“Người dân ở vùng tâm bão tuyệt đối không được chủ quan. Bão có sức gió rất mạnh và diễn biến phức tạp hơn do đi chậm lại”, ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

PHÚC HẬU