Huy động tối đa lực lượng y tế khắc phục hậu quả bão số 10

Ngày 29-9, Bộ Y tế có công điện gửi các địa phương và đơn vị chức năng về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Công điện nêu rõ, bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với gió mạnh, mưa lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Đồng thời, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 30-9 tại khu vực Bắc Trung bộ và Bắc bộ, nhất là từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai... dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, ven suối, ven biển, đặc biệt là nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Bộ Y tế yêu cầu huy động lực lượng y tế ứng phó khắc phục hậu quả bão số 10

Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố: Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên và những địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Các sở y tế nêu trên khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời nạn nhân do bão, mưa lũ. Đồng thời, có phương án huy động nhân lực, phương tiện, kịp thời lên kế hoạch, đặt hàng và mua sắm bổ sung, dự trữ, đảm bảo có đủ thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng để không bị động trong mọi tình huống.

Cùng với đó, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường xuyên không bị gián đoạn; ưu tiên duy trì hệ thống điện, nước, phương tiện vận chuyển, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khám chữa bệnh; có phương án chuẩn bị máy phát điện dự phòng và nhân lực tăng cường cho khoa hồi sức tích cực, các vị trí sử dụng máy thở và các thiết bị thiết yếu khác.

Các sở y tế tập trung chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc trên địa bàn cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị, đặc biệt đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc. Đồng thời, chuẩn bị hóa chất khử khuẩn, khử trùng, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, bảo đảm nước sạch cho người dân; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh bùng phát sau bão, mưa lũ.

Các đơn vị thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, tăng cường lực lượng, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên; chuẩn bị lực lượng cơ động phòng chống dịch, hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường và tiêm chủng khi có yêu cầu.

NGUYỄN QUỐC