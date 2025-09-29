Ngành điện huy động 340 nhân lực khẩn trương khôi phục lưới điện sau bão số 10

Sau khi bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện tại các tỉnh Bắc Trung bộ, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị hỗ trợ khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Sáng 29-9, ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC, đã chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo phương án ứng phó, điều động lực lượng hỗ trợ khôi phục hệ thống điện tại Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Theo thống kê ban đầu, riêng tỉnh Quảng Trị đã có hơn 200 cột điện bị gãy đổ, hàng ngàn trạm biến áp mất điện, nhiều tuyến đường dây trung – hạ áp bị đứt, trong đó các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nhất.

Trước tình hình cấp bách, EVNCPC đã huy động 340 kỹ sư và công nhân từ 7 công ty điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung (CPCCPSC) tăng cường cho hai địa phương.

Công ty Điện lực Quảng Trị được hỗ trợ 205 người từ các đơn vị: Huế (60 người), Đà Nẵng (50), Quảng Ngãi (30), Khánh Hòa (25), CPCCPSC (40).

Công ty Điện lực Hà Tĩnh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) được hỗ trợ 125 người từ: Đắk Lắk (40), Gia Lai (50), Khánh Hòa (35).

Tăng cường nhân lực, phương tiện hỗ trợ PC Quảng Trị và Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10

Ông Ngô Tấn Cư nhấn mạnh đây là “tình huống đặc biệt khẩn cấp”, yêu cầu các đơn vị được điều động phải xuất phát ngay trong sáng và đầu giờ chiều 29-9, mang theo đầy đủ thiết bị, phương tiện, dụng cụ bảo hộ cần thiết.

Mục tiêu trong ngày 29-9, Công ty Điện lực Quảng Trị phấn đấu cấp điện trở lại cho 90% khách hàng tại Quảng Trị, đặc biệt ưu tiên các bệnh viện, cơ sở quan trọng và khu dân cư thiết yếu. Dự kiến, toàn bộ lưới điện bị thiệt hại sẽ được khôi phục trong vòng 3 ngày.

Tổng Giám đốc EVNCPC cũng yêu cầu tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công, tuân thủ quy định an toàn điện, giữ vững kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm. Ông khẳng định: “Tổng công ty sẽ tập trung toàn lực, nỗ lực cao nhất để khôi phục điện nhanh nhất, an toàn nhất cho người dân vùng tâm bão, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia khắc phục".

PHẠM NGA