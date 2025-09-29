Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Bão số 10 để lại cho chúng ta nhiều bài học

Chiều 29-9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) đã có báo cáo sơ bộ về diễn biến của bão số 10, tình hình thiệt hại do bão gây ra và những bài học mà cơn bão này để lại.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, bão số 10 được đánh giá là cơn bão đặc biệt dị thường, di chuyển nhanh gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và gây tác động tổng hợp nhiều loại hình thiên tai.

Nhiều công trình ở tỉnh Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10. Ảnh: TRƯƠNG HOA

Trong báo cáo sơ bộ đến chiều 29-9, Bộ NN-MT cho rằng, cơn bão đã để lại cho chúng ta nhiều bài học và kinh nghiệm từ công tác ứng phó.

Trước hết, công tác dự báo và cảnh báo đã phát huy hiệu quả, trở thành nền tảng cho chỉ đạo điều hành kịp thời từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, thiệt hại vẫn rất lớn do có người, có nơi còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm khuyến cáo, vẫn quay lại tàu thuyền hoặc tham gia giao thông khi bão chưa tan.

Báo cáo của Bộ NN-MT cũng cho rằng, việc chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố công trình còn thiếu triệt để, hệ thống thông tin liên lạc chưa thông suốt, nhiều hạ tầng phòng chống thiên tai không chịu nổi sức gió cấp 11-12, vượt xa mức thiết kế.

Nhà xưởng chứa than của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 (hơn 2.000m2) bị sập đổ trước cơn bão số 10. Ảnh: TRƯƠNG HOA

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm rút ra là phải coi trọng truyền thông, cảnh báo với hình ảnh minh họa dễ hiểu cho từng đối tượng: từ nhà ở, tàu thuyền cho tới hạ tầng, để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp cũng chỉ ra vai trò quan trọng của việc phối hợp chỉ đạo liên ngành, xác định rõ thẩm quyền và quy trình ứng phó khẩn cấp. Đặc biệt, phương châm “4 tại chỗ” cùng lực lượng xung kích cơ sở và vai trò người đứng đầu được coi là yếu tố quyết định giảm thiểu thiệt hại ở các địa phương.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp chuẩn bị ứng phó sớm với bão số 10 (vào ngày 26-9). Ảnh tư liệu

Về thiệt hại, tính đến 15 giờ ngày 29-9, bão và mưa lũ đã làm ít nhất 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương; hơn 44.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; gần 6.000ha lúa và hoa màu cùng 1.338ha thủy sản bị thiệt hại. Hàng chục tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt. Nhiều địa bàn tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hóa mất điện diện rộng.

Bão số 10 quét qua tỉnh Hà Tĩnh

Để khắc phục hậu quả và chủ động ứng phó với những diễn biến tiếp theo (mưa lớn, lũ lụt), Bộ NN-MT đề nghị các địa phương tập trung 3 hướng. Một là tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Hai là khôi phục hạ tầng thiết yếu như điện, thông tin liên lạc, giao thông, y tế, giáo dục. Ba là kiểm soát chặt các hồ đập, đê điều để ứng phó mưa lũ sau bão. Công tác cứu trợ sẽ bảo đảm không để người dân bị đói khát, thiếu chỗ ở.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, bão số 10 cho thấy, thiên tai ngày càng cực đoan và bất thường. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị, chính quyền địa phương và người dân phải luôn chủ động, thực hiện nghiêm phương án ứng phó để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

PHÚC HẬU