Khẩn trương hoàn thành các dự án chống sạt lở

Liên quan vấn đề chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã yêu cầu Sở GTVT TPHCM chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan quản lý chặt chẽ việc xây dựng các bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa; xử lý, cưỡng chế tháo dỡ ngay đối với những trường hợp vi phạm, lấn chiếm trái phép hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, bờ biển. Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường thủy lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến kè đã xuống cấp thuộc đơn vị quản lý nhằm phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở bờ sông.

Sở TN-MT TPHCM đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án kè chống sạt lở sớm nhất để các chủ đầu tư thi công hoàn thành dứt điểm các dự án kè chống sạt lở bờ sông bảo vệ an toàn khu dân cư. Sở Xây dựng TPHCM chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra và phối hợp với các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn.

Đối với UBND TP Thủ Đức, các quận huyện, kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn (bao gồm cả các luồng tuyến giao thông thủy do Trung ương quản lý), phối hợp các đơn vị liên quan lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân loại mức độ sạt lở, công bố danh mục sạt lở năm 2023 xử lý; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi tạm cư an toàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kè kiên cố chống sạt lở bờ sông và các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở do địa phương làm chủ đầu tư.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM và các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kè phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, đảm bảo chất lượng, bền vững, an toàn để phát huy hiệu quả phòng, chống sạt lở.