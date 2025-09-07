Tìm được ví làm rơi, du khách Hàn Quốc viết thư cảm ơn công an

Trưa 7-9, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ tìm lại tài sản bị đánh rơi cho một du khách Hàn Quốc tại bán đảo Hòn Khô – Nhơn Hải.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 6-9, ông Kim Jin Hak (sinh năm 1968, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại một khách sạn ở phường Quy Nhơn, Gia Lai) đến Công an phường Quy Nhơn Đông trình báo mất 1 điện thoại và 1 ví da chứa nhiều tài sản, giấy tờ quan trọng.

Lực lượng Công an phường Quy Nhơn Đông trao trả tài sản lại cho ông Kim Jin Hak

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an phường khẩn trương xác minh, đến 17 giờ đã tìm lại toàn bộ tài sản và trao trả cho chủ sở hữu.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Đông, ông Kim Jin Hak đã viết thư bày tỏ lòng biết ơn. Trong thư, ông cho biết mình nhận được sự giúp đỡ rất tận tụy, chu đáo và điều này khiến ông thêm trân trọng, cảm mến lực lượng Công an Việt Nam.

Bức thư cảm ơn đầy chân thành của ông Kim Jin Hak

“Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt là Công an phường Quy Nhơn Đông và Công an tỉnh Gia Lai vì tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc”, ông Kim Jin Hak viết.

NGỌC OAI