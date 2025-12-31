Xã hội

Khánh Hòa: Tài xế bị phạt vì đỗ ô tô ngược chiều

SGGPO

Ngày 31-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp điều khiển ô tô con có hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.

Trước đó, ngày 26-11, cơ quan công an tiếp nhận phản ánh của người dân về một xe ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 79A-490.xx đỗ xe ngược chiều, gây cản trở giao thông và bức xúc cho người đi đường.

535f1190-a214-49c3-9208-a147a21126c4.png
Tài xế đỗ ô tô ngược chiều trên phố. Ảnh: CACC

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 25 tại số 2 đường Lý Tự Trọng, phường Nha Trang. Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời chủ phương tiện là ông N.T.N. (36 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông N. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện hành vi vi phạm như phản ánh.

Đội CSGT đường bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi “đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường”. Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 6 Nghị định 168, hành vi này bị xử phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe, tránh gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị.

Tin liên quan
HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa CSGT cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa đỗ xe ngược chiều an toàn giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn