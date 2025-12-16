Pháp luật

An ninh - trật tự

Khánh Hòa: Xử phạt tài xế ô tô chặn đầu xe, chửi bới người khác

SGGPO

Liên quan vụ một tài xế ô tô chặn đầu xe khác trên đường, ngày 16-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết quả xác minh, xử lý.

Ảnh màn hình 2025-12-12 lúc 16.14.04.png
Tài xế ô tô chặn đầu, chửi bới người khác. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt ông N.V.T. (33 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền 8,3 triệu đồng.

Các lỗi gồm: Đỗ xe bên trái theo chiều lưu thông của đường đôi; chuyển làn không có tín hiệu báo trước; điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn trên 1 tháng.

z7331712514308_ceb24a1fbdf9fc78b5c36a28049b8299.jpg
Cán bộ CSGT làm việc với tài xế T. Ảnh: CACC

Như Báo SGGP đã đưa tin, trước đó mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô màu trắng, biển số 79H-036xx cố tình dừng xe chặn đầu ô tô khác đang lưu thông cùng chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (phường Nam Nha Trang) vào tối 7-12.

Tài xế xe này mở cửa, bước xuống chửi bới, lăng mạ, đe dọa hành hung người điều khiển xe phía sau.

Ngay sau khi clip xuất hiện, Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh, mời ông N.V.T. làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

HIẾU GIANG

