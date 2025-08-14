Khánh thành, khởi công 250 dự án với tổng đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng

Chiều 14-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức họp báo cung cấp thông tin công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ quyết định tổ chức Lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19-8.

Tính đến ngày 13-8, có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình quy mô lớn, góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và nâng cao đời sống nhân dân

Ngoài ra, cuối tháng 12 năm nay (dự kiến ngày 19-12), tiếp tục khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó, tổng kết hoàn thành đưa vào khai thác trên 3.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sớm hơn kế hoạch khoảng 1 năm), nhằm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành dịp này có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Có nhiều công trình tiêu biểu như: khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup (theo kế hoạch đầu tư là đến năm 2027 mới hoàn thành); khởi công Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel - công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng…

Cùng với đó, khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị 1.565 tỷ đồng; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô 76,9ha, tổng mức đầu tư 79.790 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông, khánh thành Dự án cầu Rạch Miễu. “Trước kia là cầu dây văng thì phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là của Việt Nam, thời gian rút ngắn trước 4 tháng”, Thứ trưởng thông tin.

Về tác động của các dự án, 250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

LÂM NGUYÊN