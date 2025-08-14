Xã hội

Tuyến đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày về đích

Những ngày này, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công các hạng mục cuối cùng để đảm bảo dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị  hoàn thành thông tuyến vào ngày 19-8.

Video: Dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày về đích

Dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng có chiều dài 55,34km, được khởi công tháng 1-2023 với tổng mức đầu tư khoảng 12.540 tỷ đồng, trong đó đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh dài 12,9km và đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 42,44km.

z6905039107046_c9b93a5bedc368331ab88a658fdca0b0.jpg
Các kỹ sư, công nhân đang nỗ lực làm việc trên công trường

Điểm đầu dự án tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, khớp nối với cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, khớp nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh. Theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Xây dựng, cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được hoàn thành, thông xe vào ngày 19-8 tới đây.

DJI_0038.JPG
Hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa dự án về đích đúng tiến độ

Theo ghi nhận, dù thời tiết nắng nóng rất khắc nghiệt, nền nhiệt độ cao, dao động từ 37 đến gần 40 độ C, kết hợp gió phơn Tây Nam (còn gọi gió Lào) thổi bỏng rát, tuy vậy, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân của chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát vẫn đang miệt mài bám công trường với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", làm việc "3 ca, 4 kíp" để quyết tâm đưa dự án về đích.

DJI_0039.JPG
Các hạng mục cuối cùng của cao tốc Vũng Áng - Bùng đang từng bước được hoàn thiện
DJI_0040.JPG

Theo thông tin từ Ban điều hành dự án (Ban Quản lý dự án 6), hiện toàn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng đang triển khai đồng thời 23 mũi thi công, với hàng trăm máy móc thiết bị và hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục nhiều ca.

Lũy kế giá trị sản lượng đạt tương đương khoảng 99% giá trị hợp đồng xây lắp. Đơn vị đang đốc thúc các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo việc thông xe vào ngày 19-8.

DJI_0096.JPG
Tiến hành thảm bê tông nhựa mặt đường
DJI_0148.JPG

Theo ghi nhận, trên 23 mũi thi công dọc tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương, nhộn nhịp. Tiếng máy móc được vận hành thi công “nước rút” các hạng mục cuối cùng như lu lèn, rải thảm bê tông nhựa mặt đường… rền vang khắp trên công trường.

4I7A2931.JPG
Hình hài tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, đa số các đoạn cũng đã được các nhà thầu, đơn vị thi công triển khai lắp đặt hệ thống hộ lan, lan can, sơn kẻ vạch đường, hệ thống biển báo giao thông…

DJI_0032.JPG
Nhiều đoạn trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng vượt qua đồi núi, hồ đập, thung lũng
DJI_0677.JPG

Theo ông Hoàng Xuân Thi (sinh năm 1963, trú tại tỉnh Nghệ An, là công nhân đang thi công dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng), địa hình dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua Hà Tĩnh phức tạp, điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhất là những ngày gần đây nắng nóng rất khó chịu, kết hợp với gió Lào hoạt động mạnh khiến mọi người làm việc trên công trường gặp rất nhiều khó khăn, vất vả hơn.

Tuy vậy, mọi người đều cố gắng, nỗ lực làm tốt các công việc mà chủ đầu tư, nhà thầu giao trách nhiệm, quyết tâm đưa dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Mọi người cảm thấy tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng công trình giao thông trọng điểm của quốc gia.

4I7A2994.JPG
Các kỹ sư, công nhân nỗ lực làm việc trên công trường
DJI_0047.JPG

Dự án thành phần đường bộ cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh có nhiều cầu cạn trọng điểm vượt địa hình đồi núi, hồ đập, sông suối và thung lũng qua các xã Kỳ Hoa, Kỳ Lạc.

Hiện nay, sau nhiều thời gian nỗ lực thi công, các hạng mục cũng đã cơ bản hoàn thành. Tại khu vực các cây cầu này sẽ tạo điểm nhấn nổi bật trên tuyến cao tốc với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, kỳ vĩ.

DJI_0988.JPG
Nhiều cầu vượt đồi núi, thung lũng và hồ đập trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng
DJI_0703.JPG

Đặc biệt, tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng còn có hạng mục công trình hầm Đèo Bụt nằm trên địa phận hai xã Kỳ Hoa và xã Kỳ Lạc (tỉnh Hà Tĩnh). Đây là hầm đường bộ xuyên núi duy nhất và là hạng mục quan trọng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

4I7A3022.JPG
Hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng
DJI_0025.JPG

Công trình hầm Đèo Bụt có chiều dài gần 1km, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được thiết kế 2 ống hầm dài 716m và 840m.

Mỗi ống hầm có chiều rộng 15m, chiều cao 8m, có 3 làn xe cùng các điểm mở rộng đề phòng sự cố trong quá trình sử dụng và hệ thống chiếu sáng bên trong...

4I7A2876.JPG
Bên trong hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đến nay, hầm Đèo Bụt cùng 4km tuyến chính đã được nhà thầu thi công đạt khoảng 98% khối lượng, đảm bảo cho việc thông tuyến toàn dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng. Nhà thầu cũng đang cố gắng hoàn thành những phần việc còn lại.

DJI_0994.JPG
Hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng
DJI_0001.JPG

>> Hình ảnh tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng trước ngày đưa vào hoàn thành:

DJI_0859.JPG
DJI_0002.JPG
DJI_0033.JPG
DJI_0036.JPG
DJI_0060.JPG
DJI_0032.JPG
DJI_0841.JPG
z6905040231768_5e712155df9dd9056610a9a431c29dd5.jpg
z6905044204321_d2257bbff0b26aecdbdac218641e16bd.jpg
z6905033587553_2a101e90857d8bdeae0444a4cd10d17a.jpg
z6905033156604_c1505f78727d8765ad9b5a56cb8a1dcd.jpg
z6905048146663_ee723fc2b548e03dc2ca77ab952f757d.jpg
z6905047694518_75550308cb83056f480eaf056d0441be.jpg
DJI_0132.JPG
DJI_0068.JPG
DJI_0079.JPG
z6905042878945_b5c609e4b21310431bf8ebe1de1cb098.jpg
DJI_0017.JPG
4I7A2898.JPG
va.jpg
DJI_0728.JPG
DJI_0755.JPG
DJI_0761.JPG
DƯƠNG QUANG

