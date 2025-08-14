Đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang vừa kiểm tra thực tế tiến độ dự án thành phần 2, thuộc Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án có chiều dài khoảng 11,45km, tổng mức đầu tư hơn 3.850 tỷ đồng, do UBND tỉnh Đồng Tháp (trước đây là UBND tỉnh Tiền Giang) làm cơ quan chủ quản. Đến nay, khối lượng thi công đạt hơn 41% giá trị hợp đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan rà soát, xây dựng tiến độ thi công chi tiết, theo dõi sát sao từng hạng mục để bảo đảm chất lượng và tiến độ. Các đơn vị thi công cần tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Đối với các điểm còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là vị trí 2 đường điện cao thế giao với dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 khẩn trương phối hợp với ngành điện lực và các địa phương liên quan sớm tháo gỡ, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Dự án thành phần 2 tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối thông suốt tuyến cao tốc từ TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cao Lãnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa các tỉnh, thành vùng ĐBSCL với TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TÍN HUY