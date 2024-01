Khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh

Sáng 22-1, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh.

Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương; cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Bí thư Thành ủy TPHCM, các đại biểu cắt băng khánh thành trung tâm chỉ huy Công an Tây Ninh

Công an tỉnh được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm đầu tư xây dựng Trung tâm chỉ huy tại số 123, đường Trường Chinh, phường 3, TP Tây Ninh (Tây Ninh) với tổng mức đầu tư gần 338 tỷ đồng theo phương thức vốn đối ứng; gồm địa phương và Bộ Công an, thực hiện trong 3 năm, từ năm 2020 – 2023.

Đại tướng Tô lâm phát biểu tại buổi lễ

Từ sau ngày miền Nam giải phóng, trụ sở làm việc Công an tỉnh hoạt động tại số 312, Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TP Tây Ninh đã xuống cấp, không còn phù hợp trước yêu cầu công tác, chiến đấu, đối ngoại. Với sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm, Công an tỉnh đã có được công trình khang trang, hiện đại.

Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Tây Ninh có tổng diện tích 5,6ha, gồm: 1 toà nhà làm việc 9 tầng, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho 600 cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, còn có khu Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng diện tích trên 1.000m2 với vốn đầu tư 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng một số hạng mục như: Hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế; 2 sân tennis để phục vụ công tác luyện tập cho lực lượng cảnh sát cơ động, lực lượng cứu nạn, cứu hộ và cán bộ chiến sĩ rèn luyện thể thao, nâng cao sức khoẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại lễ khánh thành Trung tâm chỉ huy Công an Tây Ninh

Công an tỉnh Tây Ninh đang tập trung cao độ triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA và Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25-7-2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về xây dựng Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án số 19 của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh của Công an tỉnh; Đề án xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện cho Công an xã giai đoạn 2022 – 2025 đảm bảo đúng tiến độ.

Việc xây dựng Trung tâm chỉ huy Công an Tây Ninh thể hiện sự quyết tâm chính trị cao nhất của tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh trong hơn nữa nhiệm kỳ qua, góp phần thực hiện thắng lợi công tác xây dựng lực lượng “Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

XUÂN TRUNG