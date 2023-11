Khánh thành trung tâm cứu hộ gấu thứ 2 tại Việt Nam

Sáng 14-11, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), PC08, Công an TPHCM và Công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức đã tổ chức ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích trên địa bàn.