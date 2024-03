Khen thưởng chuyên án truy bắt nhanh chóng nghi phạm giết cô gái 21 tuổi

Lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể thực hiện chuyên án 0324G, sáng 7-3. Ảnh: TRANG BÙI

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sáng nay 7-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải đã biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án 0324G, bắt 1 đối tượng về hành vi giết người, xảy ra tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên.

Như Báo SGGP đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ 15 ngày 5-3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị L. (sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng). Đối tượng gây án là Lò Văn Xươm (sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ). Sau khi gây án, đối tượng Xươm đã cầm dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ.

Clip các chiến sĩ cảnh sát hình sự và lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu bắt được hung thủ sau 24 giờ phá án

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc, xác lập chuyên án 0324G. Các phòng chức năng Công an tỉnh Lai Châu và lãnh đạo UBND và công an các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ đã vào cuộc khẩn trương, chia các tổ công tác thành các mũi canh gác, truy tìm đối tượng. Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã có mặt ngay hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án.

Sau 24 giờ truy bắt, lực lượng công an của tỉnh Lai Châu đã xác định được khu vực đối tượng đang lẩn trốn. Quá trình khoanh vùng, truy đuổi đối tượng, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi tự sát của đối tượng và áp giải đối tượng về Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên sơ cứu, điều trị vết thương.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu trực tiếp xét hỏi đối tượng gây án. Ảnh do Công an tỉnh Lai Châu cung cấp

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, với quyết tâm cao độ và quán triệt tinh thần chỉ đạo chuyên án, chỉ sau khoảng 24 tiếng, các chiến sĩ cảnh sát hình sự cùng lực lượng chức năng ở tỉnh Lai Châu đã bắt được hung thủ. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động.

VĂN PHÚC