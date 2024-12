Quảng Nam: Khen thưởng người đàn ông liều mình cứu 3 học sinh bị nước lũ cuốn trôi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, bày tỏ sự trân trọng trước hành động cứu người kịp thời của anh Bùi Thanh Tài. Ông Cảnh khẳng định đây là tấm lòng, tinh thần trách nhiệm cao cả của một công dân, là tấm gương sáng cho nhân dân và thanh niên noi theo. Đồng thời mong muốn nghĩa cử cao đẹp này sẽ lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng để nhân lên nhiều việc làm tốt đẹp cho đời.

UBND huyện Duy Xuyên tặng giấy khen cho anh Bùi Thanh Tài

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cũng đã trao tặng giấy khen biểu dương hành động dũng cảm cứu người cho anh Bùi Thanh Tài kèm tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND xã Duy Trung cũng khen thưởng động viên anh Tài.

Ba học sinh được anh Tài cứu khỏi dòng nước xiết

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 ngày ngày 14-12, 3 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) tan học về nhà đã rủ nhau lội nước ở đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông, xã Duy Trung) vắng người qua lại. Trên đoạn đường này đang bị ngập lụt do mưa lớn.

Trong lúc băng qua đoạn nước ngập, chảy mạnh thì cả người và xe bị cuốn trôi xa hơn 100m. Rất may thời điểm này anh Bùi Thanh Tài đang ở gần đấy nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy đến ứng cứu. Sau khi cứu các em học sinh lên bờ an toàn, anh Tài đã liên hệ chính quyền địa phương và gia đình đưa các em về nhà.

NGUYỄN CƯỜNG