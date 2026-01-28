Khởi công xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 từ nguồn xã hội hóa

Trường Tiểu học (TH) Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500m 2 , có quy mô 40 phòng học, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường TH chất lượng cao.

Ngày 28-1, tại phường Thuận Giao (TPHCM) đã diễn ra lễ động thổ xây dựng Trường TH Bình Chuẩn 3.

Đến dự lễ có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Theo quy hoạch và thiết kế, Trường TH Bình Chuẩn 3 được xây dựng trên khu đất gần 10.500m2, có quy mô 40 phòng học, cùng đầy đủ các công trình phụ trợ và hệ thống trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của một trường TH chất lượng cao.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục và định hướng phát triển hạ tầng xã hội của Thành ủy, UBND TPHCM, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt tài trợ toàn bộ kinh phí xây trường theo hình thức “chìa khóa trao tay”, với tổng giá trị đầu tư là 145 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao hoàn thiện vào cuối tháng 7-2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công xây dựng công trình

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Trường TH Bình Chuẩn 3 được định hướng xây dựng theo mô hình trường học hiện đại, đáp ứng các tiêu chí về cơ sở vật chất, không gian học tập thân thiện, an toàn. Nhà trường sẽ được tổ chức, vận hành theo định hướng trường học số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, sau hợp nhất, lãnh đạo thành phố xác định giáo dục - đào tạo là lĩnh vực cần tập trung ưu tiên. Việc chăm lo cho thế hệ trẻ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra như một yêu cầu xuyên suốt, được triển khai bằng nhiều giải pháp và cách làm cụ thể, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao thiết kế công trình, bảo đảm định hướng xây dựng trường học theo yêu cầu của giáo dục hiện đại. Đồng chí cũng đánh giá cao sự tài trợ và cam kết tiến độ, chất lượng công trình của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt trao tặng 100 triệu đồng cho phường Thuận Giao thực hiện chương trình an sinh xã hội

Dịp này, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đã trao tặng 10 phần quà tết cho người dân khó khăn trên địa bàn phường Thuận Giao và trao 100 triệu đồng để phường Thuận Giao thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt trao quà tết cho người dân trên địa bàn phường Thuận Giao

CAO SƠN