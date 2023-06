Khói mù tấn công Bờ Đông nước Mỹ

Nhiều trường học trên khắp Bờ Đông nước Mỹ phải hủy bỏ các hoạt động ngoài trời, hàng triệu người được khuyến cáo ở trong nhà khi khói mù lan rộng. Các cơ quan y tế từ New York, Vermont đến Nam Carolina và xa hơn về phía Tây, như Ohio và Kansas, lên tiếng cảnh báo người dân việc hít phải không khí ngoài trời có thể gây ra các vấn đề về hô hấp, do mật độ cao các hạt bụi mịn trong khí quyển.

Bầu trời New York và nhiều thành phố đang trở nên mù mịt, ngả màu vàng cam. Không khí có mùi gỗ cháy. Thống đốc New York Kathy Hochul gọi đây là “cuộc khủng hoảng khẩn cấp” do chỉ số ô nhiễm không khí ở các khu vực trong bang cao hơn so với bình thường.

Theo trang web cung cấp Chất lượng Không khí (AQI) Airnow, ở một số khu vực, chỉ số AQI-thước đo các chất gây ô nhiễm, bao gồm cả hạt vật chất do cháy tạo ra cao hơn 400, vượt ngưỡng 100, vốn được coi là không an toàn và ngưỡng 300 là nguy hiểm.

Tầm nhìn giảm do khói mù buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ phải giảm lưu lượng chuyến bay vào khu vực thành phố New York và Philadelphia từ những khu vực khác trên Bờ Đông và Trung Tây. Các chuyến bay bị trì hoãn trung bình khoảng nửa tiếng.

Theo hãng tin CNN, tình trạng ô nhiễm không khí này bắt nguồn từ khói của hàng trăm đám cháy rừng bùng phát khắp các tỉnh Quebec và Nova Scotia của Canada trong những tuần gần đây. Các đám cháy đã thiêu rụi 9 triệu ha rừng và buộc 120.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Giới chuyên gia cảnh báo khói cháy rừng có liên quan đến tỷ lệ đau tim và đột quỵ cao hơn, làm gia tăng các ca cấp cứu vì bệnh hen suyễn và các tình trạng hô hấp khác, gây kích ứng mắt, ngứa da và phát ban, cùng các vấn đề khác. Theo trang web AccuWeather, tình trạng chất lượng không khí tồi tệ có thể sẽ kéo dài đến cuối tuần.