Thông tin kinh tế

Khơi nguồn không gian sống khỏe, sáng tạo tại Win Studio

Ngày 23-8, tại TPHCM, Win Studio chính thức khai trương, đánh dấu sự ra đời một không gian mới mẻ, độc đáo, kết hợp giữa sức khỏe toàn diện và sáng tạo đổi mới.

Bà Lâm Thụy Nguyên Hồng (bên phải) giới thiệu không gian Win Studio
Theo đó, Win Studio được thiết kế là một không gian nghệ thuật kết hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hoạt động liên quan chủ đề sức khỏe, văn hóa, vui chơi dành cho mọi lứa tuổi. Trong đó, với sứ mệnh hướng đến cộng đồng, lan tỏa yêu thương, Win Studio hướng đến là cầu nối tổ chức các hoạt động, lớp học, chương trình miễn phí dành cho trẻ em và người cao tuổi, lan tỏa giá trị sẻ chia và gắn kết thế hệ.

Tại lễ khai trương Win Studio đã diễn ra triển lãm “Chạm miền ký ức xanh”. Công chúng không chỉ được xem ông lân làm từ vải vụn, bánh trung thu cỡ đại được ghép từ những mảnh gốm bị vỡ... mà còn được tận tay thực hiện những món quà tái chế mang thông điệp vì một môi trường xanh, sống trong lành.

Triển lãm nghệ thuật tái chế Chạm miền ký ức xanh tại Win Studio.jpg
Triển lãm nghệ thuật tái chế "Chạm miền ký ức xanh" tại Win Studio

Triển lãm “Chạm miền ký ức xanh” là một trong những hoạt động nghệ thuật mừng Tết Trung thu sớm tại TPHCM, diễn ra tại không gian xanh mát của Win Studio.

Theo đó, đội ngũ sáng tạo của Win Studio làm những đồ vật mang tính biểu tượng như đầu lân sư rồng, bánh Trung thu, lồng đèn cá chép... từ tận dụng đồ vật cũ như quần áo không còn sử dụng, nồi niêu bị vỡ, ly nhựa, giấy báo cũ để sáng tạo. Từ những thiết kế tái chế trông cực kỳ bắt mắt, Win Studio muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tái chế vật dụng.

Bà Lâm Thụy Nguyên Hồng, đại diện sáng lập Win Studio chia sẻ, những tác phẩm được trưng bày đều do đội ngũ rất trẻ của đơn vị thực hiện. Các bạn không chỉ sáng tạo mà còn có tinh thần đoàn kết, hướng về những giá trị, lợi ích chung của cộng đồng.

Dịp này, bà Lâm Thụy Nguyên Hồng trao học bổng Vì trẻ em Việt Nam trưởng thành trong hạnh phúc trị giá 100 triệu đồng đến CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu.

HỒNG HẢI

Từ khóa

Lâm Thụy Nguyên Hồng Đèn cá chép Không gian nghệ thuật Bánh trung thu Nồi niêu Múa lân sư rồng Tái chế Đồ vật Chạm miền ký ức xanh

