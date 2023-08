Khôi phục điều tra vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế

Chiều 31-8, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có thông báo vào ngày 15-8 về việc phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thừa Thiên Huế do “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, lãnh đạo sở đã cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật, nguyên là Giám đốc và Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC tỉnh Thừa Thiên Huế tạm thời nghỉ việc ở nhà để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo ông Lê Viết Bắc, trước đó vào ngày 1-7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án nói trên. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành 2 thông báo cho phép ông Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật được quay trở lại đơn vị công tác kể từ ngày 8-8.

Như Báo SGGP thông tin, ngày 17-2-2022, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Đức và Hà Thúc Nhật về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6-2023, vụ án tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra và Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên Huế phải chờ kết quả trả lời của Hội đồng định giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế về định giá một số mặt hàng trong các gói thầu sai phạm. Ông Đức và ông Nhật cũng được tại ngoại kể từ khi vụ án tạm đình chỉ điều tra.