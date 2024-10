Khởi tố, bắt giam chủ doanh nghiệp lừa đảo phân lô bán nền trái phép

Ngày 31-10, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tuấn Huynh (sinh năm 1974, thường trú phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.