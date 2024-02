Khởi tố, bắt giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 820 triệu đồng

Cơ quan điều tra thông qua quyết định khởi tố, bắt giam Trần Quang Anh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 4-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Anh (sinh năm 1977, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực quốc tế A&H (Công ty A&H) được Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 12-10-2022; có địa chỉ tại số 150, đường Quang Trung (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), do Trần Quang Anh làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật với ngành nghề tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Tháng 10-2022, Trần Quang Anh thành lập Công ty A&H để tư vấn, giới thiệu người đi xuất khẩu lao động, du học. Để người dân tin tưởng nộp hồ sơ và nộp tiền, Trần Quang Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối là Công ty A&H có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động, tư vấn du học và liên kết với các công ty tại TP Hà Nội để tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động, du học sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới; thời gian xuất cảnh nhanh, chi phí xuất cảnh thấp.

Vì tin tưởng vào các thông tin mà Trần Quang Anh đưa ra nên có nhiều người lao động, học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh đến Công ty A&H đăng ký đi xuất khẩu lao động, du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Quang Anh

Trần Quang Anh đã hướng dẫn họ làm hồ sơ và yêu cầu nộp tiền. Sau khi nhận tiền, Trần Quang Anh không làm các thủ tục để đưa lao động, học sinh đi xuất khẩu lao động, đi du học mà sử dụng số tiền đã thu của họ để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Bước đầu xác định, từ tháng 10-2022 đến tháng 4-2023, Trần Quang Anh đã chiếm đoạt tiền của 14 người với tổng số tiền 820 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Những ai là bị hại trong vụ án nói trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

DƯƠNG QUANG