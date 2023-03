Khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can ở trung tâm đăng kiểm 50-09D và 50-05V

Mở rộng vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh thành, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam14 bị can ở TTĐK 50-09D huyện Củ Chi và 50-05V ở quận Tân Bình.

Ngày 4-3, Công an TPHCM cho hay, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 14 bị can về tội “Nhận hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” trong vụ sai phạm tại các TTĐK xe cơ giới ở TPHCM và nhiều tỉnh, thành.

Nhóm bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” gồm: Lê Minh Huy (chủ đầu tư TTĐK 50-09D); Phạm Hữu Hiệp (ngụ quận 6, nguyên Phó Giám đốc TTĐK 50-09D); Từ Tấn Kiên (sinh ngụ huyện Củ Chi); Nguyễn Đình Quân (ngụ quận 7, nguyên Giám đốc TTĐK 50-05V); Khuất Duy Thịnh (ngụ quận Gò Vấp, nguyên Phó Giám đốc TTĐK 50-05V); Ngô Đăng Hoàng (ngụ quận 7); Nguyễn Quốc Anh (ngụ quận Bình Tân); Nguyễn Hoàng Khải (sinh năm 1975); Nguyễn Thanh Toàn (sinh năm 1983); Nguyễn Xuân Tân (sinh năm 1985); Tô Anh Vũ (sinh năm 1983, cùng ngụ TP Thủ Đức); Lê Vũ Trọng Đạt (sinh năm 1973, ngụ quận Tân Phú); Nguyễn Phan Vũ Đức (sinh năm 1989, ngụ quận quận 6).

Riêng Dương Nghĩa (sinh năm 1992, ngụ TP Thủ Đức) bị khởi tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an TPHCM nhận tố giác về tội phạm về các sai phạm, tiêu cực trong quá trình đăng kiểm xảy ra tại Chi nhánh TTĐK 50-05V (phường 2 quận Tân Bình) và TTĐK 50-09D (huyện Củ Chi).

Quá trình điều tra ở TTĐK 50-05V, công an xác định Quân và nhân viên, đăng kiểm viên đã cấu kết với nhau để nhận tiền hối lộ khi thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại chi nhánh ở quận Tân Bình.

Hiện vụ án này vẫn đang được điều tra mở rộng.