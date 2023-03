Khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can là người chơi golf trong vụ đánh bạc ở TP Vĩnh Yên

Sáng nay 29-3, liên quan tới vụ án "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" rất lớn vừa bị phát hiện tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của nhiều golf thủ là các chủ doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 21 bị can.