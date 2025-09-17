Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải lao vào chợ Tân Long, khiến 12 người thương vong

Tối 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Hoàng là tài xế điều khiển xe tải BKS 37C-587.63 gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) vào sáng cùng ngày, làm 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và phối hợp hỗ trợ các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo điều tra ban đầu, xe tải do Hoàng điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh – Lao Bảo, đến khu vực ngã ba Tân Long thì bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ Tân Long, nơi nhiều người đang buôn bán.

Hoàng khai xe mất phanh, song cơ quan chức năng xác định tài xế đã điều khiển xe không đúng phần đường quy định. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế và người đi cùng âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ở chợ Tân Long, sáng 17-9

Chiều cùng ngày, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Phan Xuân Nam cho biết 3 nạn nhân bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương, dập lồng ngực đã qua cơn nguy kịch, 1 người vẫn cần theo dõi đặc biệt; 2 trường hợp khác chuẩn bị phẫu thuật. Sáu nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

VĂN THẮNG - MINH PHONG