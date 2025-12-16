Đề nghị phạt tù đối với các cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Theo đại diện kiểm sát, vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây diễn ra trong thời gian dài, với sự câu kết của nhiều người trong và ngoài cơ quan tố tụng, tổng số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ hơn 11,4 tỷ đồng.

Chiều 16-12, trong phần luận tội tại phiên tòa xét xử 28 bị cáo liên quan tới vụ án xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây, đại diện viện kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá, các bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có sự hiểu biết pháp luật nhất định, thậm chí nhiều bị cáo từng là chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Từ nhận định trên, viện kiểm sát cho rằng, khi quyết định hình phạt, đề nghị hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm “Nhận hối lộ” là cao nhất, tiếp đến là “Môi giới hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Theo đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây) 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây) bị đề nghị phạt 3-4 năm tù; Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) bị đề nghị 3-4 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) bị đề nghị 24-30 tháng tù.

Cùng với đó, đề nghị phạt bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây) 3-4 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 5-6 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hợp hình phạt đề nghị 8-10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga (cựu Phó trưởng Phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại thuộc Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây) bị đề nghị phạt 6-7 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”…

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây, Tòa án nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc trước đây...; Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trước đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

GIA KHÁNH