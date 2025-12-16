Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan gửi lời xin lỗi người dân địa phương

Tại phần tranh luận phiên xét xử phúc thẩm 12 bị cáo có kháng cáo trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), các luật sư tham gia bào chữa đã đề nghị được áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Cuối giờ chiều 16-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn) và một số địa phương kết thúc tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Là người đầu tiên được nói lời sau cùng trước khi tòa phúc thẩm nghị án, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trước đây) cho biết bản thân bà đã nhận thức được sai lầm và bày tỏ rất ăn năn, hối hận. Nữ bị cáo cho hay, trong vụ án, các bị cáo tuổi đều cao, sức khỏe yếu, phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, trong quá trình công tác được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và được Nhà nước công nhận.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa phúc thẩm

Tại tòa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Trước khi dừng lời, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.

Trong phần tranh luận trước đó, luật sư Tạ Ngọc Toàn (người bào chữa cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan) cho rằng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên 14 năm tù đối với thân chủ của mình về tội “Nhận hối lộ” là quá nghiêm khắc.

Theo luật sư, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy, hoạt động trong khuôn khổ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương, quyết định liên quan đều thông qua tập thể, có sự tham mưu của các cơ quan chuyên môn và chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Luật sư nêu quan điểm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan không áp đặt ý chí cá nhân hay trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi trái pháp luật, vì vậy cần tránh đồng nhất vai trò người đứng đầu với toàn bộ sai phạm của bộ máy.

Bị cáo Lê Duy Thành tại phiên tòa phúc thẩm

Song, theo luật sư, trong vụ án này, lỗi của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan là đánh giá chủ quan về động cơ của nhà đầu tư, nôn nóng trong việc thu hút đầu tư, tin tưởng vào tham mưu của cấp dưới. Trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 24 - 30 tháng tù trong mức án 14 năm tù ở cấp sở thẩm.

Trước bục khai báo, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục thể hiện thái độ ăn năn, thành khẩn. Bị cáo đề cập đến quá trình lãnh đạo, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trước đây từ thời kỳ còn khó khăn thành địa phương rất phát triển. Nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ “rất đau đớn khi phải đứng tại đây" và mong hội đồng xét xử xem bối cảnh vụ án, cũng như công lao, thành tích của mình và các cựu cán bộ khác để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tham gia tranh luận tại phiên tòa, luật sư Lê Ngọc Hà (bào chữa là bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây) cho rằng, bên cạnh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo Lê Duy Thành đã được ghi nhận tại bản án sơ thẩm, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm và trong thời gian chuẩn bị phiên toà xét xử phúc thẩm, luật sư đã nhận được nhiều công văn, đơn xin giảm án cho bị cáo Lê Duy Thành được gửi đến từ địa phương nơi bị cáo và gia đình cư trú, sinh sống, làm việc. Theo đó, bị cáo Lê Duy Thành được hơn 2.600 cá nhân, 41 doanh nghiệp, đoàn thể có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Các luật sư tham gia bào chữa phần tranh luận tại phiên tòa

Cùng với đó, ngày mở phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trước đây còn nhận được thêm 145 lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các công dân, tổ chức, trường học từ nhiều địa phương, trong đó có TPHCM, tỉnh Phú Thọ và 82 công dân Hàn Quốc đang làm việc trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Phú Thọ...

Luật sư của bị cáo Lê Duy Thành còn nêu, năm 1994, thân chủ của mình có công cứu 2 cháu nhỏ trong tình trạng hiểm nghèo là cháu Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1988, thời điểm đó 6 tuổi) và cháu Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1991, thời điểm đó 3 tuổi) bị ngã xuống ao bèo có nguy cơ chết đuối, có căn cứ xem xét được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Tại phần đề nghị mức án sáng 16-12, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo Lê Duy Thành 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội "nhận hối lộ").

ĐỖ TRUNG