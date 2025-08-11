Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản

Do đánh bạc bị thua dẫn đến nợ nần không có khả năng trả, Trần Đình Dư (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi cầm cố.

Ngày 11-8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trần Đình Dư (sinh năm 1995, trú tại thôn Tiến Thọ, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do đánh bạc bị thua dẫn đến nợ nần không có khả năng trả, Trần Đình Dư đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang xe đi cầm cố.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Dư sử dụng tài khoản Facebook có tên “Dư Bá” tìm kiếm từ khóa “cho thuê xe Hà Tĩnh” trên mạng xã hội và tìm kiếm được các tài khoản cá nhân đăng tải các bài viết cho thuê xe ô tô tự lái tại Hà Tĩnh. Sau đó, Dư liên hệ thuê xe, nói dối để sử dụng đi lại nhưng mục đích đi cầm cố để lấy tiền.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 30-6-2025 đến ngày 7-7-2025, Trần Đình Dư lừa đảo chiếm đoạt 2 chiếc xe ô tô trị giá hơn 1 tỷ đồng của 2 bị hại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trần Đình Dư đã từng phạm tội “Cướp tài sản” và hiện đang có 1 tiền án về tội “Đánh bạc”.

DƯƠNG QUANG