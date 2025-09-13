Khởi tố giám đốc và 4 nhân viên Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Viện KSND tối cao đã bắt tạm giam giám đốc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 nhân viên Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên.

Ngày 13-9, tin từ Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên

Theo đó, Viện KSND tối cao đã tống đạt các quyết định khởi bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Đồng thời, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (cùng là giám định viên của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp "Đưa hối lộ" từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

MAI CƯỜNG