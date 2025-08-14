Pháp luật

Bắt tạm giam cựu thẩm phán TAND về hành vi nhận hối lộ

Một cựu thẩm phán TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 14-8, một lãnh đạo TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã gửi thông báo cho đơn vị về việc bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5.

Theo đó, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra trên địa bàn.

z6905952417479_53658e8a1ebec0489572b7024544e6d6.jpg
TAND huyện Cư Kuin (trước đây), nơi ông Thành từng công tác

Theo lãnh đạo TAND khu vực 5, ông Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (trước đây), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2023, ông Thành đã bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ tháng 7-2025.

Sau khi thực hiện bắt tạm giam ông Thành, ngày 12-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi thông báo đến TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

MAI CƯỜNG

