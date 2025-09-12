Xem xét xử lý cán bộ, lãnh đạo thuộc Sở NN-MT Gia Lai gây thất thoát, nhận hối lộ

Ngày 12-9, thông tin với báo chí, một lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an về việc trao đổi, xử lý đảng viên vi phạm pháp luật thuộc Đảng ủy sở này quản lý.

Hiện, Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai đã chuyển văn bản, báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện xử lý theo văn bản yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh vụ việc trước đó. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo văn bản yêu cầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan thuộc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai.

Quá trình điều tra, ngày 17-8-2025, Cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với các ông: Trần Phước Phi (Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh; sinh hoạt tại Chi bộ BQLRPH Vĩnh Thạnh); Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính tổng hợp - Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm); Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh); Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh); Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; đang sinh hoạt tại Chi bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Vĩnh Thạnh).

Lực lượng chức năng khám xét, làm việc với các đối tượng liên quan trước đó. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trong đó, ông Phi, Quang, Bình, Kha bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ”. Còn ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hiện trường, tang vật trong vụ án đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng và gửi kết quả trả lời bằng văn bản về Văn phòng Cơ quan CSĐT để phục vụ công tác điều tra.

NGỌC OAI