Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau Nguyễn Thành Sua

Ngày 13-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Thành Sua (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau), bị can Phan Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục thuế tỉnh Cà Mau).