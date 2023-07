Khởi tố phó chủ tịch xã ở Long An vì làm giả giấy tờ

Ngày 14-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết đã ký quyết định phê chuẩn khởi tố bị can Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, Long An) của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.