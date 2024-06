Khởi tố thêm 3 lãnh đạo liên quan sai phạm đất đai tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Ngày 11-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, mở rộng điều tra vụ án vi phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại thị xã Cửa Lò, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can về tội đưa hối lộ.