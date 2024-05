Khởi tố vụ án liên quan tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Quảng Ngãi

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án liên quan đến vụ tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến 4 người chết, 5 người mất tích.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an huyện Lý Sơn, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và khám sà lan. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định 4 nạn nhân chết do ngạt nước.

Cơ quan CSĐT cũng triệu tập một số người liên quan đến làm việc, thu thập các tài liệu liên quan tàu kéo sà lan chở đá bị nạn và các thủ tục, giấy tờ liên quan đến cấp phép vận chuyển, hoạt động…

Các thợ lặn được thuê để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Như Báo SGGP Online đã đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 24-4, tàu kéo LA-066.95 thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh kéo theo sà lan LA-068.83, đăng ký danh sách thuyền viên có 5 người, đang hành trình từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) đi đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo sà lan chìm. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nhưng không có tên trong danh sách đăng ký, hiện còn 5 nạn nhân trong danh sách đăng ký đang mất tích.

NGUYỄN TRANG