Khởi tố vụ án sà lan va chạm cầu Ghềnh

Chiều 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 272 Bộ luật Hình sự liên quan vụ việc sà lan va chạm cầu Ghềnh, xảy ra trên địa bàn phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện trường vụ sà lan va chạm cầu Ghềnh

Kết quả điều tra xác định, khoảng 10 giờ 18 phút ngày 6-3-2026, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển sà lan mang số hiệu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh, thuộc địa phận phường Biên Hòa, thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5, nhịp số 2 của cầu, làm cho cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy làm việc với Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ va chạm sà lan với cầu Ghềnh

Vụ tai nạn đã buộc dừng chạy các đoàn tàu khách, tàu hàng qua khu vực ga Biên Hòa - Dĩ An, đến nay chưa khắc phục xong, gây thiệt hại rất nghiêm trọng đến tài sản và kết cấu hạ tầng quốc gia; đặc biệt, ảnh hưởng đối với ngành đường sắt, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, hàng hóa và quyền lợi của rất nhiều khách hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai làm việc với Phạm Thanh Bình

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng đến hiện trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành phong toả hiện trường, cấp cứu người bị thương và thông tin vụ tai nạn đến các tổ chức, đơn vị khai thác vận tải có liên quan; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Các nhân lực và phương tiện được huy động để khắc phục khẩn cấp hư hỏng cầu Ghềnh sau va chạm

Đến chiều ngày 10-3, cơ quan chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp sửa chữa khẩn cấp để khôi phục giao thông đường sắt qua cầu Ghềnh.

XUÂN TRUNG