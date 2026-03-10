Thực nghiệm lại hành vi đục xương khớp để trục lợi tiền bảo hiểm

Nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để trục lợi tiền bảo hiểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành cho các đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ việc.

Cuối năm 2025, Báo SGGP đã thông tin về vụ án trục lợi tiền bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích, xảy ra tại huyện Cẩm Khê trước đây, thuộc tỉnh Phú Thọ. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, tự gây thương tích để làm giả hồ sơ tai nạn nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực nghiệm điều tra vụ án trục lợi bảo hiểm bằng thủ đoạn tự gây thương tích. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, Tạ Minh Châu (nguyên cán bộ Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê trước đây, hiện là xã Cẩm Khê) đã chuẩn bị các dụng cụ y tế, thuốc gây mê và công cụ gây thương tích như búa đinh. Sau khi các đối tượng khác đứng tên mua bảo hiểm, Châu hướng dẫn họ đến các địa điểm vắng vẻ như khu vực hồ câu tại xóm Cánh, xã Cẩm Khê hoặc nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi.

Tại đây, Tạ Minh Châu tiến hành tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của các đối tượng, sau đó dùng búa tác động trực tiếp vào các vùng xương chậu, xương đùi để tạo tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi gây thương tích thành công, các đối tượng dàn dựng hiện trường giả như bị điện giật, trượt ngã khi đi suối... rồi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Dựa trên hồ sơ bệnh án này, các đối tượng đã làm thủ tục yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường tai nạn nhằm trục lợi bất chính.

Tại buổi thực nghiệm điều tra, các đối tượng đã diễn lại toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Trước đó, liên quan tới vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi “Trục lợi bảo hiểm”, các đối tượng gồm: Tạ Minh Châu; Nguyễn Anh Dũng (nguyên cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm Y tế Cẩm Khê). Cùng bị khởi tố về hành vi trên còn có các đối tượng: Hoàng Văn Trường, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Văn Thắng, Hà Thành Đạt, Nguyễn Thị Hoài Thu, cùng trú tại xã Cẩm Khê và Hoàng Thị Linh, trú tại tỉnh Lào Cai. Trong đó, đối tượng Tạ Minh Châu được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.

ĐỖ TRUNG