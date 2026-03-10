Pháp luật

Giả lãnh đạo công an, nhận tiền “lo việc” rồi chiếm đoạt

Bằng cách giả danh cán bộ công an, nhân viên ngân hàng và khoe quen biết lãnh đạo nhiều cơ quan, Phạm Thị Như Quỳnh và Phan Anh Duy đã tạo lòng tin để nhận tiền của người quen nhờ “giải quyết việc”, sau đó chiếm đoạt.

Bị can Phạm Thị Như Quỳnh và bị can Phan Anh Duy
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TPHCM, do Phạm Thị Như Quỳnh (sinh năm 1994, ngụ phường Thới An, TPHCM) và Phan Anh Duy (sinh năm 1991, ngụ phường Phú Lâm, TPHCM) thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, Quỳnh và Duy là vợ chồng. Do nợ nần, cả hai nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có quan hệ quen biết.

Cụ thể, Quỳnh và Duy đưa ra thông tin gian dối rằng Duy là lãnh đạo công an công tác tại Bộ Công an phía Nam, quen biết nhiều lãnh đạo cơ quan nhà nước; còn Quỳnh là nhân viên ngân hàng, quen biết nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng, dù thực tế đã bị cho thôi việc.

Từ đó, hai bị can dùng nhiều thủ đoạn hứa hẹn, cam kết giúp giải quyết các công việc theo nhờ vả của người khác, yêu cầu chuyển tiền và nói sẽ hoàn trả nếu không thực hiện được.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các bị can đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo những ai là bị hại của các bị can hoặc có liên quan đến vụ án trên nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tại số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng; gặp Điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại 0903.838.591 để làm việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

